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06.08.2019 - 16:21| AA

Son dakika... Safaride dehÅŸet! Ölü ve yaralÄ±lar var

Antalyaâ€™nÄ±n Alanya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda turistleri taÅŸÄ±yan bir minibÃ¼s 20 metrelik ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada 1 turist hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1â€™i sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 11 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 4'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.

Son dakika... Safaride dehÅŸet! Ölü ve yaralÄ±lar var
Safari cipi devrildi! Çok sayÄ±da yaralÄ± var
Safari cipi devrildi! Çok sayÄ±da yaralÄ± var
Safari cipi devrildi! Çok sayÄ±da yaralÄ± var
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Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Alanyaâ€™nÄ±n kÄ±rsalÄ±ndaki DemirtaÅŸ Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana geldi. Ä°lÃ§eye seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalÄ± turistleri taÅŸÄ±yan Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k minibÃ¼s, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan minibÃ¼s yaklaÅŸÄ±k 20 metrelik ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile 11 yabancÄ± uyruklu turist yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, jandarmanÄ±n da yardÄ±mÄ±yla sedyelere alÄ±narak yaralÄ±larÄ± ambulanslara taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra civar hastanelere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesindeki yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan bir turist tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n hastanelerde tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 4'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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Son dakika... Safaride dehÅŸet Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Son dakika... Safaride dehÅŸet Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°stanbul'da akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan iki çocuktan biri kaybolduÄ°stanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaÅŸlarda iki arkadaÅŸ akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±. Çocuklardan biri sahildekiler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±rken, kaybolan diÄŸer çocuÄŸu bulmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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