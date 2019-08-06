Son dakika... Safaride dehÅŸet Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Alanyaâ€™nÄ±n kÄ±rsalÄ±ndaki DemirtaÅŸ Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana geldi. Ä°lÃ§eye seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalÄ± turistleri taÅŸÄ±yan Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k minibÃ¼s, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan minibÃ¼s yaklaÅŸÄ±k 20 metrelik ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile 11 yabancÄ± uyruklu turist yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, jandarmanÄ±n da yardÄ±mÄ±yla sedyelere alÄ±narak yaralÄ±larÄ± ambulanslara taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra civar hastanelere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesindeki yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan bir turist tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n hastanelerde tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 4'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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