Safir Mavi filminin oyuncuları kimler?

Safir Mavi filminin konusu: Gwen, zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip bir grubun (12’ler Çemberi) son temsilcisi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine, geçmişe giderek Gideon ile ilişkilerinin başladığı dönemlere yolculuk eder. Aynı zamanda da üyesi olduğu Çember’in sırlarını öğrenmeye çalışacaktır.

OYUNCULAR KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Veronica Ferres

Josefine Preub

Florian Bartholomai