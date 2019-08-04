04.08.2019 - 11:37
Safir Mavi filminin oyuncuları kimler?
2014 Almanya yapımı olan Safir MAvi filmini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde yönetti. Bilim kurgu,dram,fantastik türündeki Safir Mavi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Safir Mavi filminin konusu: Gwen, zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip bir grubun (12’ler Çemberi) son temsilcisi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine, geçmişe giderek Gideon ile ilişkilerinin başladığı dönemlere yolculuk eder. Aynı zamanda da üyesi olduğu Çember’in sırlarını öğrenmeye çalışacaktır.
OYUNCULAR KİMLER?
Maria Ehrich
Jannis Niewöhner
Veronica Ferres
Josefine Preub
Florian Bartholomai
Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.