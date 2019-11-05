MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSafranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
05.11.2019 - 14:17 | | DHA

Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Olay, saat 10.30 sıralarında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi çarşı bölgesinde bulunan tarihi otelde meydana geldi. İddiaya göre kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 Çinli turist ile kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü, baygınlık geçirdi. 8 kişi ambulanslarla, 5 kişide özel araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden 2’sinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kente doğal gaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, otele gelerek gaz ölçümü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, "Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gaz ile işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Kızıldeniz'den gelen zehirli deniz kestanesi uyarısıAntalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zehirli deniz kestanesi ’Diadema Setosum’un Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

Yer: Çanakkale! O halde görünce hemen koştular...

Yer: Çanakkale! O halde görünce hemen koştular...

Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

Sıradaki Haber