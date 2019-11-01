Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Pazar Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi, yolun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri yolda önlem aldı.
Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.
Öte yandan yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.