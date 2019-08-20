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20.08.2019 - 09:10| İHA

Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı

Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi.

 

 

Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldıİzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
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