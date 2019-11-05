MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSağlık Bakanı'ndan 'ıspanak zehirlenmeleri'yle ilgili açıklama
05.11.2019 - 12:07 |

Sağlık Bakanı'ndan 'ıspanak zehirlenmeleri'yle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler'' dedi.

Sağlık Bakanı'ndan 'ıspanak zehirlenmeleri'yle ilgili açıklama

Detaylar birazdan...

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu

Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları

Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredisi alacaklara müjde!

KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredisi alacaklara müjde!

Sıradaki Haber