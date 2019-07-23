Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi branşlarda alım olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?

İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

2019'DA 29 BİN 689 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katıldı.

Bakan Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.