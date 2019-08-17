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17.08.2019 - 09:48

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri devam ediyor! Son gün ne zaman?

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler devam ediyor. 7 Ağustos itibariyle başlayan tercih işlemleri ÖSYM AİS aracılığı ile yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri devam ediyor! Son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından alınan tercihler devam ediyor. Adaylar tercihlerini, 7-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Tercih ücreti için bankaya 20 TL yatırılması gerekiyor.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

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