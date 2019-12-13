Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM KPSS/7 8 bin 845 personel alımı

Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile 8 bin 845 sözleşmeli personel ataması gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre tercih işlemleri bugün başlıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM tarafından alınacak başvurular için tercihler bugün başlıyor. 13 Aralık'ta başlayan tercihler 19 Aralık'a kadar devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri KPSS-2019/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Elektronik ortamda alınacak tercihler için ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

ÖSYM 2019/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire

Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.