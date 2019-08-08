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08.08.2019 - 09:48

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel alımı için tercihler 7 Ağustos itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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