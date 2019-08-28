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28.08.2019 - 12:46

Sağlık Bakanlığı (YHGM) tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Tercih süreci sona ererken on binlerin gözü kulağı hem ÖSYM hem de T.C Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde... Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı (YHGM) tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alındı. Tercih süreci tam olarak bir hafta önce sona erdi. Adaylar, ÖSYM ve T.C Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesini sık sık ziyaret ederek sonuçlara dair bilgi edinmeye çalışıyor.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Önceki dönemleri incelediğimizde sonuçların en geç 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Beklentiler 5 Eylül'de açıklanacağı yönünde...

Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildiKolombiya polisi bir kontrol noktasında olağan kontrolleri sırasında durdurdukları bir cenaze aracındaki tabutun içinde 300 kilogram esrar ele geçirdi.
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