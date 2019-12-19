Sağlık Bakanlığı’ndan hastalıktan korunma önerisi: Çocuklara pırasa kereviz yedirin

Sağlık Bakanlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarının insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında yüksek oranda ortaya çıktığını belirterek, bu hastalıklara karşı alınacak önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu. Uyarıda, toplumda önemli sayıda kişinin bu enfeksiyonlardan etkilendiğini vurgulanarak, bakanlık, grip sezonunda kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmanın hastalıklardan koruyalabileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı uyarılarında “Hasta kişilerle temas etmemeli, sarılmamaya ve ve tokalaşmamaya çalışılmalı, eller sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmeli” yer aldı. Gribin yaşlı, çocuk, gebe ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyrettiği belirtilen uyarıda, şu önerilere yer verildi:



Aşı önerisi



“Kronik hastalığı olan vatandaşlar ve yaşlıların aşısını yaptırması gereken ve en çok ölüme neden olan hastalık zatürredir. Bu nedenle, zatürre mikrobuna karşı pnömokok aşısının mutlaka yaptırılması gerekir. Erişkin dönemde, 65 yaş ve üzeri kişiler, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kalp, damar sistemi rahatsızlığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ve gebelerin olumsuz sonuçlardan korunmak amacıyla kendileri için uygun aşıları yaptırmalarını öneriyoruz.”



‘Kerevizi rendeleyin’



Kış aylarında çocukların pırasa, kereviz, ıspanak gibi kış sebzelerini yemelerini sağlamanın bir çok anne için problem olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, ailelere şu önerilerde bulundu:



“Çocuklara baskı yapmak yerine bu sebzeleri değişik şekillerde sunmak belki de daha faydalı olacaktır. Kereviz yemeğini sevmeyen çocuğunuza, bu sebzeyi rendeleyerek, yoğurda karıştırmak, içine bir miktarda ceviz ekleyerek çocuğa sunmak, aynı şekilde ıspanak yemeğini sevmeyen çocuklara, ıspanağı bir iç malzeme olarak kullanarak, börek, poğaça ya da krep yapmak ve çocukların bu besinleri tüketmelerini kolaylaştıracaktır.”