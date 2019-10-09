Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor

Sağlık Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği rapor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığını ortaya koydu. Yürütülen soruşturmalar, açılan davalar, verilen hapis ve para cezalarına rağmen durdurulamayan şiddet nedeniyle Temmuz 2014 ile Temmuz 2019 arasında toplam 76 bin 157 şiddet vakası yaşandı. Raporda, son 5 yılda 3 doktorun şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Milliyet, Sağlık Bakanlığı’nın 9 Eylül 2019’da TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderdiği, “şiddet vakaları” raporuna ulaştı. Komisyona sağlık çalışanlarının can güvenliğinin korunmasına ilişkin önlemlerin üst seviyeye çıkarılmasını isteyen başvurucuların ardından başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı Dilekçe Komisyonu konuyu Sağlık Bakanlığı’na iletti.

Önlem üstüne önlem

Bakanlık, komisyona gönderdiği raporda sağlık çalışanlarına yönelik alınan önlemleri tek tek sıraladı. Tüm sağlık kurumlarında yöneticinin doğrudan takip edeceği, “Çalışan Güvenliği Birimleri” kurulduğu belirtilen raporda, Şiddet olaylarının hukuki aşamalarının takip edilmesi amacıyla her ilde, “Beyaz Kod İl Koordinatörleri” görevlendirildiği kaydedildi.

Raporda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de, “beyaz kod birimi” kurulduğu ve 24 saat hizmet veren “Alo 113” hattının tahsis edildiği vurgulandı. Sağlık kurumlarında bekleme alanları, aydınlatma ve kapı güvenliği, güvenlik elemanlarının artırıldığı, gerçek zamanlı kamera takip sistemleri kurulduğu ifade edilirken, çalışanlara, “iletişim, öfke kontrolü, zor insanla başa çıkma” konularında eğitimler verildiği, hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları düzenlendiği anlatıldı.

Sözel şiddet fazla

Rapordaki istatistiklere göre, Sağlık Bakanlığı’nın sayısal istatistik tuttuğu 2014’ten 31 Temmuz 2019 tarihine kadar toplam 76 bin 157 şiddet vakası yaşandı. İstatistikler, sağlık çalışanlarına karşı sözel şiddetin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

2018’de 12 bin 179 sözel, 661 fiziksel şiddet, 3 bin 1 de hem fiziksel hem sözel şiddet vakası yaşandı. 2019’un ilk 7 ayında bu rakam 8 bin 498 sözel, 211 fiziksel, 2 bin 22’de hem fiziksel hem sözel şiddet olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı raporunda, son beş yılda görevi başında uğradığı saldırı sonucu ölen sağlık çalışanlarının sayısı konusunda ise “üç sağlık çalışanımız fiziksel şiddet sonucu hayatını kaybetmiştir” denildi.

Özel birim kuruldu

Sağlık Bakanlığı, kurduğu özel birimle şiddet mağduru çalışanlarına hukuki yardım veriyor. Buna göre, 2016’da 9 bin 126, 2017’de 9 bin 350, 2018’de 11 bin 214 ve 2019’un ilk yedi ayında 6 bin 726 şiddet vakasında sağlık çalışanlarına hukuki destek verilerek, konu yargıya intikal ettirildi. Buna göre, soruşturması süren şiddet vakaları, 2016’da 3 bin 380, 2017’de 4 bin 193, 2018’de 5 bin 737 ve 2019’un ilk 7 ayında 4 bin 501 olarak gerçekleşti. 2016’da 3 bin 314, 2017’de 2 bin 430, 2018’de 2 bin 177 ve 2019’un ilk yedi ayında 497 şiddet davası hakkında iddianame hazırlanarak yargılama için mahkemelere gönderildi.

4 bin 33 mahkûmiyet

Sonuçlanan davalara ilişkin rakamların da yer aldığı raporda, 2016 ila Temmuz 2019 arasında 4 bin 33 mahkumiyet kararı verildi. Mahkumiyet kararları 2016’da bin 968, 2017’de bin 306, 2018’de 708 ve 2019’un ilk 7 ayında 51 olarak raporlara girdi. Aynı tarihler arasında bin 534 vakada hapis cezası verildi.