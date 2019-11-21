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21.11.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Sağlık çalışanlarına şiddette azalma var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında alınan yasal tedbirlerle yüzde 16’lık düşme olduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarına şiddette azalma var

Koca, “Özellikle düzenlemelerden sonra, yüzde 16 oranında beyaz kod sayısının azaldığını gördük. Bir önceki yıl 14 bin 817 olan Beyaz Kod vakası, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 12 bin 987’ye geriledi” dedi. Bakanlık verilerine göre; 2014 ila Temmuz 2019 arasında toplam 76 bin 157 şiddet vakası yaşandı.

Yasal düzenleme

Koca, TBMM’de Milliyet’e yaptığı açıklamada sağlıkta şiddet vakalarını değerlendirdi. Şiddetle mücadelede sıkı tedbirler geliştirildiğini belirten Koca, “Mevzuat çalışmalarında özellikle sağlıkta şiddet vakalarının kamu davası gibi görülebilmesinin, 24 saatte failin yakalanabilmesinin ve Başsavcılıkta dosyanın tekemmülünden sonra ancak mahkemeye çıkacağının ya da salınabilmesinin devreye girmesi söz konusu. Ayrıca sağlık çalışanının ifadesinin artık çalıştığı yerde alınmasını sağlayan yasal düzenlemeyi de hayata geçirdik” diye konuştu.

Koca, “Özellikle düzenlemelerden sonra, yüzde 16 oranında beyaz kod sayısının azaldığını gördük. Bir önceki yıl 14 bin 817 olan beyaz kod vakası, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 12 bin 987’ye geriledi” açıklamasını yaptı. Hastaneleri sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Sağlık Bakanı Koca, hastanelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesinin şiddet vakalarının azalmasında ciddi etken olduğunu dile getirdi.

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