MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçakladı!
06.08.2019 - 17:37| İHA

Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçakladı!

Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçakladı!

Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesinde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir hasta, sağlık kurulundan sağlık raporu almak istedi. Sağlık kurulundan rapora onay çıkmayınca öfkelenen hasta, göz doktoru Kutlay Kandemir’i bekledi. İsteği onaylanmayan hasta, Kandemir’in dışarı çıkmasıyla saldırıya geçti. Doktor Kandemir’i bıçaklayan hasta, hastaneden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kandemir tedaviye alındı. Yaralanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, doktoru bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Denizli'de trafik kazasıDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber