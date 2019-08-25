Sağlıklı yaşam festivali

Yarış boyunca sporculara yeşil ve mavinin tonlarından oluşan nefes kesen manzaralar eşlik edecek. 42K, 15K, 5K, Paten yarışı, Özel Sporcular Koşusu ve 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı “Minik Adımlar” Koşusu’nun da düzenleneceği 6. Eker I Run organizasyonunun kayıtları, 1 Ekim’e kadar internet adresi üzerinden, 4-5 Ekim tarihleri arasında da Eker Meydan’da kurulacak kayıt bölgesinden yapılabilecek.