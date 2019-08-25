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25.08.2019 - 08:10

Sağlıklı yaşam festivali

Sağlıklı Yaşam için Koş” sloganıyla düzenlenen Eker I Run Koşusu, 6. kez gerçekleştirecek. 6 Ekim’de Bursa’da 5 farklı yarışın yapılacağı organizasyonun en önemli parkuru, Eker’in 42. yılında gerçekleştireceği 42K Maratonu olacak. Türkiye’nin beşinci yol maratonu ve ilk dağdan aşağı yol maratonu olan yarışta, sporcular Uludağ oteller bölgesinde 1.810 metre rakımda start verdikten sonra yarışı 117 metre rakımdaki Eker Meydan’da bitirecek.

Sağlıklı yaşam festivali

Yarış boyunca sporculara yeşil ve mavinin tonlarından oluşan nefes kesen manzaralar eşlik edecek. 42K, 15K, 5K, Paten yarışı, Özel Sporcular Koşusu ve 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı “Minik Adımlar” Koşusu’nun da düzenleneceği 6. Eker I Run organizasyonunun kayıtları, 1 Ekim’e kadar internet adresi üzerinden, 4-5 Ekim tarihleri arasında da Eker Meydan’da kurulacak kayıt bölgesinden yapılabilecek.

 

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