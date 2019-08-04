Sağlıkta ‘kalite’ dersi geliyor

Bakanlık, bu kapsamda sağlık hizmetlerinde kalite dersinin üniversitelerde müfredata eklenmesi için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın talebini değerlendiren YÖK, “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi”nin sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesini uygun gördü ve üniversitelere tavsiye kararı verdi.