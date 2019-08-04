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04.08.2019 - 08:01| AYKUT YILMAZ / ANKARA

Sağlıkta ‘kalite’ dersi geliyor

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalitenin iş başında değil öğrenciyken öğrenilmesi için harekete geçti.

Sağlıkta ‘kalite’ dersi geliyor

Bakanlık, bu kapsamda sağlık hizmetlerinde kalite dersinin üniversitelerde müfredata eklenmesi için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın talebini değerlendiren YÖK, “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi”nin sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesini uygun gördü ve üniversitelere tavsiye kararı verdi.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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