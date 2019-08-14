‘Sağlıkta kalite’ dersi okutulacak

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalitenin iş başında değil öğrenciyken öğrenilmesi için harekete geçti. Bakanlık, bu kapsamda sağlık hizmetlerinde kalite dersinin üniversitelerde müfredata eklenmesi için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın talebini değerlendiren YÖK, “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi”nin sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesini uygun gördü ve üniversitelere tavsiye kararı verdi.

Sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında hastaneler, ağız diş sağlığı hizmetleri, diyaliz hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik kalite standartları getiren Sağlık Bakanlığı, ayakta sağlık hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerine yönelik standart geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Getirilen standartla birlikte bakanlık, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakılarak hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışnaların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını hedefliyor.

YÖK’e başvurdu

Sağlıkta kalitenin iş başında değil öğrenci iken öğrenilmesi gerektiğini gündemine alan Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda çalışmalarını tamamlayarak YÖK’e başvurdu. Bakanlığın başvurusunu ele alan YÖK, söz konusu dersin sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesi için üniversitelere tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.

Dersin içeriği

Bakanlığın sağlık meslekleri eğitim müfredatına girmesini istediği “Sağlık Hizmetlerinde Kalite” dersinin içeriği de belli oldu. Buna göre Sağlık Hizmetlerinde Kalite dersinde şu konular ele alınacak:

“Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlık kuruluşlarının organizasyonel yapısı, sağlıkta kalite standartları, atık yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetmi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıklı çalışma yaşamı, sağlıkta gösterge yönetimi, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, hatalardan öğrenme-istenmeyen olay bildirim sistemi, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri, döküman yönetimi, bilgi yönetimi, sterilizasyon dezenfeksiyon ve antisepsi.”