Sağlıkta tehlike: Google doktorluğu

“Google doktorculuğu” denilen bu durum nedeniyle aile hekimlerine “Beyin tümörü oldum”, “Bamya tohumu yuttum. Şeker ilacımı kestim işe yaramış mı?” gibi başvurular oluyor. İnternetten edindikleri yanlış bilgilerle kendilerine teşhis koyan birçok hasta, ilaç için aile hekimlerine baskı yapıyor. Sözel başlayıp fiziksel şiddete dönüşen baskıyla ilgili Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, Milliyet’e konuştu. Toplumda şiddetin çok yayıldığını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin daha agresif hale geldiğini belirten Sezen şunları söyledi:

‘İnternete bakıp teşhis’



“Halkımız her şeyi anında olsun istiyor, doktorun kapısında 10 dakika beklemek büyük bir şiddet sebebi. Şiddetle ilgili en fazla yaşadığımız sorunlardan biri, kişilerin kendi kendine koyduğu teşhisler, kendi kendilerine verdikleri ilaç kararları. Kendi teşhisini koyup gelen hastalara çok sık rastlıyoruz. Google doktorluğu çok revaçta. Başı ağrısa Google’a bakıyor. Hasta bana gelip, ‘Artık ben hastaneye gide gide, TV programlarını izleye izleye doktor oldum, bamya tohumu yuttum, tahlilimi yap’ diyor.”



‘Yazmayınca saldırıyor’



“Tahlil yap, reçete yaz dediklerinde yapmadığımız için şiddete uğruyoruz. İnsanlar, ‘Bana bu ilacı yaz’ diye geliyor. Ciddi olarak şiddetle tehditle... İlacı yazdınız diyelim. İlaç da alerji yaptı, bu defa diyor ki, ‘Yazdığın ilaç bana iyi gelmedi.’ Kan alıyorsun, ‘Kolumu morarttın’ diyor. Hiçbir zaman kişinin suçu yok... Seni hemen şikayet ediyor.”

‘Şiddet kamusal bir mesele’



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin şahsi bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özlem Sezen, bundan en çok kamunun zarar gördüğünü söyledi. Sezen, “Sağlık çalışanları, savaşta bile dokunulmaması gereken bir grup olarak yer alıyor. Ama sen geliyorsun, hastanede doktoru öldürüyorsun. Boğazına bıçak dayıyorsun. Aile sağlığı merkezinde dövüyorsun. Buna verilecek ceza katbekat olmalı. Şiddetten hem sağlık çalışanı zarar görüyor hem de beraberindekiler zarar görüyor. Kamu hizmetini aksatmak, diğer insanların sağlık hakkını engellemek olarak da değerlendirilmeli. Cezalar bu şekilde düşünülüp en üst düzeyde verilmeli, ertelenmemeli” diye konuştu.