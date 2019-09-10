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10.09.2019 - 07:50

SAHA’dan Erek’e üretimde destek

Çağdaş sanatı desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren SAHA, Cevdet Erek’in 24 Ağustos’da Bochum’da Ruhrtriennale kapsamında açılan ve daha sonra Berlin’de Hamburger Bahnhof’ta sergilenecek “Bergama Stereo” başlıklı mimari-ses yerleştirmesine üretim desteği veriyor.

SAHA’dan Erek’e üretimde destek

 

Freunde Guter Musik e.V. ve Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin işbirliğiyle, “Works of Music by Visual Artists” serisi kapsamında ve Almanya Federal Kültür Kurumu ana sponsorluğuyla düzenlenen “Bergama Stereo” 28 Eylül’e dek Bochum-Jahrhunderthalle’de Turbinenhalle’de sergilenecek.

19 Ekim-8 Mart 2020 tarihlerinde ise Berlin’de bulunan Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart’a taşınacak. Cevdet Erek, “Bergama Stereo”da şimdi Berlin’de bulunan Bergama Sunağı’nın biçim, içerik ve tarihsel alımlamasından yola çıkarak, bu Helenistik anıtsal yapının yeni bir mimari yorumlamasını yapıyor.

Bergama, Batı Anadolu’da, Pergamon antik kentini de içine alan mevcut yerleşim yeri ve ilçenin günümüzdeki adı Erek, sergileme alanını dolduran çok kanallı ses kompozisyonu ile Bergama Sunağı’nın ünlü Gigantomachy frizlerini işitsel olarak yorumluyor. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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