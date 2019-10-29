29.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ Mersin
Şahika’dan Gilindere rekoru
Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, Akdeniz’deki gizli doğa harikası Gilindire Mağarası’nın tanıtımı için Mersin’deydi.
Dünya kadınlar paletsiz yatay mağara geçiş rekorunu kırmak için Guinness’e başvuran Ercümen’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı destek verdi. Ercümen, buzul dönemden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden Gilindire Mağarası’da 1 haftadır sürdürdüğü antrenmanların sonunda dün rekor için suya girdi. 25 metre aralıklarla kurulan iki platform arasında güvenlik dalgıçlarının eşliğinde rekor denemesi yapan milli sporcu, 2 dakika 5 saniye nefesini tuttu. 2 platform arasında 4 tur atarak 100 metre su altından giden Ercümen böylece yeni bir rekor elde etti.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.