Şahika’dan Gilindere rekoru

Dünya kadınlar paletsiz yatay mağara geçiş rekorunu kırmak için Guinness’e başvuran Ercümen’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı destek verdi. Ercümen, buzul dönemden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden Gilindire Mağarası’da 1 haftadır sürdürdüğü antrenmanların sonunda dün rekor için suya girdi. 25 metre aralıklarla kurulan iki platform arasında güvenlik dalgıçlarının eşliğinde rekor denemesi yapan milli sporcu, 2 dakika 5 saniye nefesini tuttu. 2 platform arasında 4 tur atarak 100 metre su altından giden Ercümen böylece yeni bir rekor elde etti.