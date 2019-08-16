Sahil Güvenlik Komutanlığına sözleşmeli personel alımı başvuruları

Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

İlana göre, Komutanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Alım şartları ile diğer detaylara Komutanlığın internet sitesindeki bilgilendirme kılavuzundan ulaşılabilecek.

İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.