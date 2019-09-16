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16.09.2019 - 10:49 | | DHA

Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşınan kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesildi.

Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildi
Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildi
Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildi
Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildi
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Kurucaşile'deki limanda, kasası denize doğru yanaştırılan, 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonunun tahliye borusundan atık su boşaltıldı. Pis su ile küçük hamsilerin denize boşaltıldığını gören balıkçılar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Balıkçılar, ayrıca sürücüye, kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. İhbar üzerine kamyonunun bağlı olduğu firma hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denize atık deşarj eden firmaya 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları' gereğince 'Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır' hükmüyle 18 bin 37 liralık idari yaptırım cezası uygulandı.

Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildiÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşınan kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesildi.
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