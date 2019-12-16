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16.12.2019 - 10:04 |

Şahin Kendirci kimdir, nereli? Şahin Kendirci'nin kardeşi O Ses Türkiye'de

2014 yılında O Ses Çocuklar'da birinci olan Şahin Kendirci'nin kardeşi O Ses Türkiye'ye katıldı. Peki, Şahin Kendirci kimdir, nereli? Şahin Kendirci'nin kardeşi kimi seçti? İşte Şahin Kendirci ve hayatı ile ilgili merak edilenler...

Şahin Kendirci kimdir, nereli? Şahin Kendirci'nin kardeşi O Ses Türkiye'de

Yetenek Sizsiniz ile televizyon dünyasında ilk kez yer alan Şahin Kendirci sesi ve ardından oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakıyor. O Ses Türkiye son bölümünde ise sürpriz bir olay yaşandı. Şahin Kendirci'nin kardeşi O Ses sahnesinde yer aldı.

ŞAHİN'İN KARDEŞİ ZELİHA KENDİRCİ

Zeliha Kendirci daha önceden O Ses Çocuklar'a da katılmıştı. Murat Boz'un takımında yer alan Zeliha bir kez daha O Ses Türkiye sahnesine çıktı. Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başaran Zeliha Kendirci, tercihini Seda Sayan'dan yana kullandı.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. 2014'te 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmanın birincisi olmuştur.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır.

2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci buradaki rolü ile beğenileri toplamıştır.

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