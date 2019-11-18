18.11.2019 - 09:42 | | DHA
Sahiplendiği felçli köpeği bebek arabasıyla gezdiriyor!
Bursa’da yaşayan Banu Baltacı (39), sokakta görerek sahiplendiği felçli köpeğini, her gün bebek arabasıyla sokak sokak gezdiriyor.
Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çektiRus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.