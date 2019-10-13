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13.10.2019 - 13:00 | | İHA

Sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Nurdağı’na bağlı Gökçedere Mahallesi'nde başıboş dolaşırken mahalle içerisinden geçen sulama kanalına düşen at, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre sahipsiz olduğu belirtilen at, mahallede dolaştığı esnada geçmek istediği sulama kanalına düşerek ayakları çamura batması sonucu çıkamayarak kurtarılmayı bekledi. Mahalle sakinleri tarafından haber verilen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, çamura saplanan atı halatla bağlayarak mahsur kaldığı yerden başarılı bir şekilde kurtardı.
Kurtarılan at olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Kürt Şahinleri yola çıktı!Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Önceki gün, bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı'ndan 500 asker gönderen Hamza Tümeni, dün gece de Kürt Şahinlerinden 500 asker daha gönderdi. Tugayın tim komutanı, "Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz, PKK değil" dedi.
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