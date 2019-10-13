Sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre sahipsiz olduğu belirtilen at, mahallede dolaştığı esnada geçmek istediği sulama kanalına düşerek ayakları çamura batması sonucu çıkamayarak kurtarılmayı bekledi. Mahalle sakinleri tarafından haber verilen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, çamura saplanan atı halatla bağlayarak mahsur kaldığı yerden başarılı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan at olay yerinden hızlıca uzaklaştı.