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09.12.2019 - 16:24 | | İHA

Sahipsiz kalan aç atlar kent merkezine indi

Afyonkarahisar’da havaların soğumasıyla birlikte sahipleri tarafından doğa salınan atlar yiyecek bulabilmek için merkezine indi.

Sahipsiz kalan aç atlar kent merkezine indi

Afyonkarahisar’da Akdağ, Emirdağları ve Kumalar Dağı’ndan yoğun olarak yaşayan sahipleri tarafından doğaya salınmış yılkı atlarının yanı sıra son günlerde kent merkezinde inen sahipsiz atlar da dikkat çekiyor. Afyonkarahisar Kanlıca mahallesindeki çöplerin atıldığı konteynırlar etrafında toplanan atların kış şartlarında kaldıkları için şehre inen sahipleri tarafından terk edilmiş atlar olduğu düşünülüyor. Atların beslenmesi için vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yetkilerden atların beslenme ihtiyacının giderilmesini istediler.

Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
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