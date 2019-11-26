Şahsiyet dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede yayınlanıyor?

47. Uluslararası Emmy Ödülleri gerçekleşti. Ödül gecesinde büyük bir gurur yaşandı ve Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Tüm Türkiye Haluk Bilginer'i konuşurken Şahsiyet dizisinin konusu ve oyuncuları da aratılmaya başlandı.

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU

Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet'te Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet'in oyuncu kadorsunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur yer alıyor.