Şahsiyet konusu nedir? Haluk Bilginer Şahsiyet dizisindeki rolü

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı 2018 yapımı internet dizisi olan Şahsiyet 1 sezon sürmüştür ve 12 bölümden oluşur. Dizinin başrolünde yer alan Haluk Bilginer dizide Agah Beyoğlu karakterini canlandırmıştır. Agah Beyoğlu'nun hayatı Alzheimer Başlangıcı teşhisinin konulmasıyla tamamıyla değişir.

HALUK BİLGİNER EMMY'DE ADAY GÖSTERİLDİ

Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki 'Agâh Beyoğlu' performansı ile Emmy'nin "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri, 25 Kasım'da gerçekleşecek törende dağıtılacak.

Haluk Bİlginer'in aday olduğu kategorinin diğer adaylar ise şöyle:

Christopher Eccleston - Come Home

Raphael Logam - Impuros (Impure)

Jannis Niewöhner- Beat

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

DİZİNİN OYUNCULARI

Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur