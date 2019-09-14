14.09.2019 - 23:58 |
Sahta para kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkez Kültür Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında esnaflık yapan Deniz Özbek (25) ile bir müşteri arasında sahte para nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada karnından bıçak darbesi alan Özbek ile biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özbek, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.