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10.10.2019 - 12:00 | | AA

Sahte altın dolandırıcıları yakalandı!

Ankara merkezli 9 ilde, altın ve para sahteciliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 16 zanlı yakalandı.

Sahte altın dolandırıcıları yakalandı!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, bir suç  örgütünün, sahte para ve altınları piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği  istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile istihbarat  çalışmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 şüpheli hakkında  yakalama kararı çıkarıldı.

Sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Polis ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 16'sını gözaltına aldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler, iki külçe sahte altın,  bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Suç örgütünün, sahte altınlarla kuyumcuları ve vatandaşları  dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 zanlının ise  yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

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