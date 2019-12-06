Sahte avukat çetesinden 700 bin liralık vurgun

Dört ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen çetenin, 50 kişiyi 700 bin lira dolandırdığı belirlendi.

MAĞDURLAR KREDİ ÇEKEN BANKA MÜŞTERİLERİ

Kendilerini telefonla arayıp avukat olarak tanıtan ve sigorta primlerini ödemedikleri gerekçesiyle haklarında icra takibi başlatacakları korkusunda bulunan bazı şahısların kendilerini dolandırdığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan şebeke mağdurlarının şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri önce araştırma yaptı.

Mağdur ifadelerinden yola çıkan polis, derinleştirdiği soruşturmada şikayetçi vatandaşların şikayetinin doğru olduğunu ve şebekenin nasıl çalıştığını belirledi. Polis tarafından yapılan tespite göre; galeri görünümü altında bir çağrı merkezi kuran şebeke, bankalardan kredi çekilirken zorunlu olarak yaptırılan hayat sigortası poliçesi yaptırmış vatandaşların bir kısmının kişisel bilgilerini ele geçirdi. Bir sigorta firması adına mağdurları korsan çağrı merkezinden telefonla arayan şebeke mensupları, görüştükleri kişilere kendilerini “avukat” olarak tanıttı. Aradıkları mağdurlara isim ve soyadıyla hitap eden şebeke mensupları, “sigorta süreniz sizin bilginiz dahilinde uzatılmış. Ancak prim ödemesi yapmamışsınız. Ödeme yapmazsanız icra göndereceğiz” diyerek korku saldı.



ÖDEME YAPANA İNDİRİM YAPMIŞLAR

Korku telefonlarının ardından korkutup ikna ettikleri kişilere sözde indirim adı altında farklı miktarlarda ödeme yaptırarak dolandırdığı belirlenen ve elebaşlarıyla birlikte tespit edilen şebekenin, dolandırıcılık olayında kullandıkları kişisel bilgileri ise bir sigorta şirketinin data bilgilerini ele geçirerek temin ettiği belirlendi. Tespitlerin ardından dün sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere , Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak’ta düzenlenen baskınlarda şebeke elebaşı ve datayı satan şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 şebeke üyesi eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

15 TEMMUZ GAZİSİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınan ve ilk tespitlere göre 50 kişiyi 700 bin lira dolandırdığı belirlenen şebekenin mağdurları arasında 15 Temmuz gazisi bir kişinin de olduğu tespit edildi.