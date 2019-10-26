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26.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Sahte çek basıyordu... ‘Çek Nuri’ yakalandı

İstanbul’da dolandırıcılara ve suç örgütlerine komisyonla milyonlarca liralık sahte banka çeki basan “Çek Nuri” lakaplı Nuri Ö. yardımcısıyla birlikte gözaltına alındı.

Sahte çek basıyordu... ‘Çek Nuri’ yakalandı

Mal ve hizmet satışı karşılığında aldıkları çeklerin sahte olduğunu öğrenen bazı iş insanlarının savcılığa yaptığı başvuruyla başlatılan soruşturmada sahte çekleri inceleyen polis, çekleri basan kişinin “Çek Nuri” lakaplı Nuri Ö. olduğunu belirledi. Yardımcısı Ufuk D. ile Bakırköy’de lüks hayat sürdükleri tespit edilen Nuri Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaldığı lüks dairelerde, bankalar adına düzenlenmiş 523 sahte çek ve sahte çek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Başta dolandırıcılık ve organize suç örgütleri olmak üzere birçok suç örgütüne sahte çek hazırlayıp sattığı belirlenen ve milyonlarca liralık dolandırıcılığa imza attığı belirtilen 2 dolandırıcı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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