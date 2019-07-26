MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!
26.07.2019 - 16:05| İHA

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

Malatya’da polis ekipleri, sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve takipli çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, para karşılığında sahte rapor hazırlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin para karşılığında hazırladıkları sahte engelli raporları ile devletin engellilere yönelik verdiği haklar başta olmak üzere engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indirimlerinden usulsüz bir şekilde ve devleti zarara uğratarak faydalandıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, Almanya’da yaşayan bir Türk çiftin de hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde para karşılığı yüzde 44 ile yüzde 50 oranında engelli sağlık raporu aldıkları belirlendi.

Ayrıca operasyon kapsamında usulsüz rapor aldıkları ilk etapta tespit edilen 30 şahıs hakkında da işlem başlatılırken, tekrar tahlil ve tetkik işlemlerinin neticesinde sağlık kurulu raporlarının da iptal işlemlerinin takip edildiği belirtildi.

Ailesi ile pikniğe giden çocuğu yılan soktu!Denizli’de ailesi ile birlikte parkta pikniğe giden 9 yaşındaki çocuğun sol el parmağını zehirli engerek yılanı yavrusu soktu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün İstanbul... Tek tek durduruldular

Bugün İstanbul... Tek tek durduruldular

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

Sahte engelli raporu alarak devleti dolandırdılar!

ATA AÖF üç ders sınavı saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF üç ders sınavı saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bursluluk başlangıcı ne zaman yapılacak?

Bursluluk başlangıcı ne zaman yapılacak?

Sıradaki Haber