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30.12.2019 - 10:46 | | İHA

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Kırşehir Emniyeti tarafından yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği üzerine alınan ihbarla çalışma başlattı. Kırşehir'de, Aşıkpaşa ve Kervansaray Mahallerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazırlanmış 19 litre şarap, 4.8 litre viski, 2 ruhsatsız tüfek, ele geçirildi.

İkametlerde damıtılmaya bırakılmış su bidonları da polis, G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y., ve H.Ş., hakkında inceleme başlattı.

 

 

İstanbul için korkutan uyarı! Yarın etkili olacak...İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.
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