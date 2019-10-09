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09.10.2019 - 15:58 | | İHA

Sahte internet sitelerinden dolandırıp paralarla fotoğraflar çektirdiler

Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan vatandaşların hesaplarındaki paraları boşaltan yaşları 17 ile 20 arasında değişen kişi Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların paralarla çektirdikleri ve lüks hayatlarını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Sahte internet sitelerinden dolandırıp paralarla fotoğraflar çektirdiler
Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı
Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı
Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine, Hacker’lar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Hacker’ların Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.

YAŞLARI 17-20 ARASINDA DEĞİŞEN 8 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Ekipler, vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları, birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit ettiği çetenin çökertilmesi için incelemelerini derinleştirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilginç yöntemleri ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Adana ve istanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.A. (20), M.İ.S. (19), İ.B.Ş. (20), O.Ö. (20),T.E. (20), Y.T. (20), MT.A. (17) ve M.T. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN PARALARIYLA ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konuldu. Şahıslara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde şahısların lüks bir hayat yaşadıklarını gösteren lüks otomobillerin ve paralarla çekilmiş olukları fotoğrafları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafıABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." dedi.
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