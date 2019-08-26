Sahte Kabadayı kaç yılında çekildi? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?
Bu akşam televizyonda yerli komedi filmi 'Sahte Kabadayı' olacak. 1976 yılı yapımı olan filmin oyuncu kadrosu ve konusu şimdiden merak ediliyor. İşte filme dair detaylı bilgiler...
Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu kahkaha tufanı estiren "Sahte Kabadayı" bu akşam ekranlarda olacak. 43 yıl önce çekilen filmin oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve konusu seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte film hakkındaki bilgiler...
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU
Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.
SAHTE KABADAYI OYUNCULARI
Kemal Sunal: Kemal
Kazım Kartal: Muhtar
Suna Selen: Şarkıcı
Mümtaz Ener: Avukat Kamil
Yavuz Selekman: Hamdi
Hasan Ceylan: Dikiştutmaz Sabri
Yusuf Çağatay: Sabri'nin Adamı
Hakkı Kıvanç: Muhtar'ın Adamı Hayri