Sahte Kabadayı kaç yılında çekildi? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu kahkaha tufanı estiren "Sahte Kabadayı" bu akşam ekranlarda olacak. 43 yıl önce çekilen filmin oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve konusu seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte film hakkındaki bilgiler...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI

Kemal Sunal: Kemal

Kazım Kartal: Muhtar

Suna Selen: Şarkıcı

Mümtaz Ener: Avukat Kamil

Yavuz Selekman: Hamdi

Hasan Ceylan: Dikiştutmaz Sabri

Yusuf Çağatay: Sabri'nin Adamı

Hakkı Kıvanç: Muhtar'ın Adamı Hayri