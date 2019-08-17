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17.08.2019 - 15:31| DHA

Sahte kimlikle yakalandı!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız (58), sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahte kimlikle yakalandı!

Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrettin Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurup kimliğini kontrol etti. Jandarma, şüphelinin üzerinden çıkan Ramazan Y. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrolde bu kişinin 'silahlı yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Yıldız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Yıldız jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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