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27.08.2019 - 12:02| İHA

Sahte kimliklerle 78 bin TL kredi çekti! Sonunda yakalandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde farklı kimliklerle 78 bin TL kredi çeken şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte kimliklerle 78 bin TL kredi çekti! Sonunda yakalandı

19 Ağustos günü saat 14.30'da Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde bulunan bir şahsın farklı kimlik bilgileri kullanarak kredi çekmek istediği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ivedilikle harekete geçilerek banka görevlileri ile görüşme yapan ve kredi çekmek isteyen şüpheli şahsın ibraz ettiği M.K. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahte olduğu, şahsın gerçek isminin Ayhan A. (48) tespit edildi.

Çalışmalarına devam eden ekipler, şüpheli şahsın B.K., Y.B., S.T. ve H.Ş. adına düzenlenen sahte kimliklerle toplamda 78 bin TL kredi çektiği anlaşıldı. 20 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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