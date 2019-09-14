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14.09.2019 - 23:58 |

Sahte para kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sahte para kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, merkez Kültür Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında esnaflık yapan Deniz Özbek (25) ile bir müşteri arasında sahte para nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçak darbesi alan Özbek ile biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte para kavgası kanlı bitti Ölü ve yaralılar var


Özbek, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

    Batman'da sahte para kavgası: 1 ölü, 3 yaralıBatman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
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