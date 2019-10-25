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25.10.2019 - 12:06 | | DHA

Sahte pasaportlar, kimlikler, yüz binlerce dolar para... Baskın!

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Sahte pasaportlar, kimlikler, yüz binlerce dolar para... Baskın!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.

Yapılan operasyonlarda 13 bin 300 adet 100’lük banknot şeklinde 1 milyon 330 bin dolar, 523 adet sahte çek, 147 adet sahte pasaport, 70 farklı ülke ve sınır kapılarına ait mühür, 62 adet sahte kimlik ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte pasaportlar, kimlikler, yüz binlerce dolar para... Baskın

Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte pasaportlar, kimlikler, yüz binlerce dolar para... Baskın

 

 

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