MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSahte polis yakalandı!
02.09.2019 - 10:55| DHA

Sahte polis yakalandı!

İstanbul Zeytinburnu’nda kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.

Sahte polis yakalandı!

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde, Afganistan uyruklu bir kişi 19 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, kimlik kontrolü bahanesiyle cüzdanından paralarını çaldığı şikayetinde bulundu. Zeytinburnu Asayis Büro Amirliği ekipleri  başlattığı çalışmada, şüphelinin 30 yaşındaki Abdülhakim Ö. olduğunu belirleyerek, 23 Ağustos’ta Çırpıcı Mahallesi’nde bulunduğu evde gözaltına aldı. Abdülhakim Ö'nün daha önce de yine kendisini polis olarak tanıtarak, 2 Afgan uyruklu kişinin paralarını çaldığı belirlendi. 3 kişiden toplam 750 lira çaldığı belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

Sahte polis yakalandı!İstanbul Zeytinburnu’nda kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye Andorra maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Andorra maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar'ın sevgilisi kimdir?

Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar'ın sevgilisi kimdir?

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Sıradaki Haber