Sahte videolar artık anında belirlenecek

Yapay zekâ teknolojileriyle hazırlanan sahte videolara karşı geliştirilen, “Deepware Scanner” ile online olarak, sahte videolar tespit edilecek. Sistem yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışıyor.



Hedef dünya pazarı



Siber güvenlik alanında çözümler sunan Türkiye firması Zemana, yapay zekâ ile üretilen sahte videolara, yani “deepfake” tehdidine karşı, Deepware Scanner’ı geliştirdi.

yDeepware Scanner, tanınmış kişiler ve politikacılardan başlayıp, kısa sürede, “gerçeklik algısını kör ederek” herkesi hedef alan deepfake tehdidini online olarak tespit edebiliyor. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Deepware Scanner, dünyanın çevrimiçi ilk deepfake dedektörü olma özelliğini de taşıyor.



Zemana Yönetim Kurulu, insan görüntü ve seslerine yapılan müdahaleyle üretilen sahte içerikleri yakalayarak tespit eden Deepware Scanner’ı, Ankara’da bir grup gazeteciye tanıttı. Zemana Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, “Bugüne kadar ortaya çıkan deepfake örneklerinde, insanların jest ve mimiklerini birebir taklit eden yüz takası, tüm vücut sentezi, ses takası gibi birçok farklı yöntem kullanılıyor. Deepfake tahlikesine karşı etkili bir çözüm sunmak üzere geliştirdiğimiz Deepware Scanner, çok katmanlı mekanizmasıyla manipüle edilmiş videoları anında yakalamak üzere programlanan bir yazılım olma özelliği taşıyor. Siber güvenlik adına önemli bir hizmet sağlayan Deepware Scanner ile dünya pazarını hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknoloji, manipüle edilmiş tehlikeyi hızla tespit edecek” dedi. Sistemin yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranıyla çalıştığını belirten Atmaca, uygulamayı internetten kullanıma sunduklarını belirterek, “Herkes, şüphelendiği videonun gerçekliğini ‘www.deepware.ai’ adresi üzerinden test edebilecek” dedi.



Deepfake nedir?



Yapay zekâ teknolojilerinin kötü amaçlarla kullanılması, tarih boyunca ortaya çıkan en tehlikeli siber saldırılardan biriyle karşı karşıya getiriyor. İnandırıcılığı giderek geliştirilen deepfake, politik skandallar, dolandırıcılık ve her türlü kötü niyetli manipülasyon içeren siber saldırılara imkân veriyor.