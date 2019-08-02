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02.08.2019 - 11:59| DHA

Saka avcısına 26 bin 336 lira ceza!

Bartın'da, koruma altındaki saka kuşunu yakalayan avcıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 26 bin 336 liralık idari para cezası uygulandı.

Saka avcısına 26 bin 336 lira ceza!

Bartın'ın Potbaşı mevkisinde, önceki gün Hüseyin Ş.'nin, koruma altında olan saka kuşunu ağ ile yakaladığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Suçüstü yapılan Hüseyin Ş.'nin yakaladığı, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesi'nce koruma altına alınan 30 saka kuşunun kafeste olduğu tespit edildi. Kuşlar, veteriner kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

Saka avcısına 26 bin 336 lira ceza

Hüseyin Ş.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın İl Şube Müdürlüğü'nce 23 bin 400 liralık tazminat ve 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten 2 bin 936 liralık idari yaptırım olmak üzere toplam 26 bin 336 liralık idari para cezası uygulandı. Hüseyin Ş.'nin avlanmakta kullandığı ağ ve kafeslere de el koyuldu.

 

 

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