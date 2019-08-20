MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞaka pahalıya patladı! 3 kişi gözaltına alındı
20.08.2019 - 21:40

Şaka pahalıya patladı! 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde 30 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını çıktığında "Şurayı da biz yakalım" diyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şaka pahalıya patladı! 3 kişi gözaltına alındı

Akgedik Barajı mevkisinde yangının başladığı 18 Ağustos'ta telefonla yangın ihbarında bulunan Ç.D'nin, yanında bulunan H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" dediğini belirleyen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını inceleyen ekipler, Ç.D, H.R.Ç. ve M.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Milas Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" diyerek arkadaşlarına şaka yaptığını öne sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Milas'ta iki gün önce çıkan yangın bugün söndürülmüş, 30 hektarlık alan zarar görmüştü.

 

Gönen’de üvey torun dehşetiBalıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda üvey torun vahşetinde F.S (32) ismindeki şahıs dedesini sırtından bıçaklarken ninesinin ise boğazını keserek öldürdü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şaka pahalıya patladı! 3 kişi gözaltına alındı

Şaka pahalıya patladı! 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de torun dedesi ve ninesini bıçakladı

Balıkesir'de torun dedesi ve ninesini bıçakladı

KYK yurt başvuruları son gün ne zaman? 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

KYK yurt başvuruları son gün ne zaman? 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 DGS tercihi nasıl yapılır?

Sıradaki Haber