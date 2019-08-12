Milyonlarca dolar veren var... Evlerindeki kutsal emanet sır oldu!

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık’ın evine hırsız girdi. Üçüışık’ın evinden Arvasi Ailesi’nde babadan oğula devredilen ve biri de Seyyid Abdulhekim Arvasi’nin torunlarından Üçışık’ta olan Hz. Muhammed’e ait “Sakal-ı Şerif” çalındı. Bulunduğu kasada para ve diğer ziynet eşyaları olmasına rağmen sadece Sakal-ı Şerif’i alan hırsızlar kayıplara karıştı.

Devlet devrede

Emniyet, Arap şeyhlerinin milyonlarca dolar vermeyi göze aldığı Sakal-ı Şerif için aylar sürecek bir takibe başladı. TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran Üçışık, devlet birimlerinin Hz. Peygambere ait olan ve babadan oğula geçen paha biçilemeyen Sakal-ı Şerif için devreye girmesini istedi. TBMM Dilekçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Emniyet, hırsızlık şebekesinden bir kişinin tutuklandığını, ancak Sakal-ı Şerif’in akıbetine ilişkin bilgiye ulaşılamadığını bildirdi.

Silahlı soyguncular camdan girdi

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, TBMM’den sonra Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Kamera kayıtlarına göre, İstanbul Çekmeköy’deki bir sitede bulunan evine kırmızı bir otomobille silahlı dört kişinin geldiğini, ikisinin bahçede nöbet tutarken, diğer ikisinin salon penceresinden içeri girdiğini kaydetti.

15 dakika süren silahlı soygunun ardından hırsızlığın yapıldığı eve gelen güvenlik güçlerinin maskeli ve eldivenli soygunculara ait bir iz bulamadığını belirten Üçışık, aradan aylar geçmesine rağmen faillerin bulunamadığını kaydetti. Üçışık hırsızlığın organize ve tecrübeli örgüt işi olduğunu düşündüğünü bildirdi.

‘Bizim ailede olduğu bilinir’

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hırsızlığın faili meçhul kalmaması için İçişleri, Emniyet ve diğer devlet birimleriyle konunun izini süreceği öğrenildi. Faillerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık şunları söyledi: “Biz Arvasi ailesiyiz. Sakal-ı Şerif’in bizim ailemizde olduğu bilinir, hakikidir ve babadan oğula silsile olarak geçer. 15 yıldır bendeydi. Kimseye de ilan etmedim. Devlet birimlerinin bulacağına inanıyorum.”