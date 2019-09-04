Sakar Şakir oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları
Sakar Şakir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Natuk Baytan'oın yönetmen koltuğunda oturduğu Sakar Şakir filmi 1977 yılında vizyona girdi. Usta oyuncu Kemal Sunal'a bu filmde Ali Şen, Adile Naşit, İhsan Yüce, Ayfer Feray gibi isimler eşlik ediyor. Peki Sakar Şakir filmi oyuncu kadrosunda hangi oyuncu hangi karaktere hayat veriyor?
Sakar Şakir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam'a damga vuran filmler arasında yer alan Sakar Şakir filminde sakarlığı ile nam salan Şakir, amcasından miras kaldı haberi ile İstanbul'a doğru yola koyulur. Yolda başlayan sakarlıklar İstanbul'da da devam eder. İşte Sakar Şakir filmi konusu ve başrol oyuncuları...
SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU
Sakar Şakir, 1977 yapımı bir Türk filmi. Yayınlandığı günden bu yana ilk günki tadından hiçbir şey kaybetmeyen film ekrana geldiği her an izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
SAKAR ŞAKİR OYUNCU KADROSU
Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal
Fatma Şen rolünde Adile Naşit
Hacı Şen rolünde Ali Şen
Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel
Marmara Kazım rolünde Macit Flordun
Lüfer rolünde Necdet Yakın
Şükrü rolünde Atilla Ergün
Sabri rolünde Kamer Sadık
Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç
Sevda rolünde Ayfer Feray
Televizyoncu rolünde İhsan Yüce
Yusuf rolünde Yusuf Sezer
Arap Celal rolünde Celal Yonat
Zühtü rolünde Yavuz Şeker
Bekçi rolünde İhsan Bilsev
Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal
Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem
Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş
Hizmetçi rolünde Nermin Özses
Emlakçı rolünde Natuk Baytan
Manav rolünde İbrahim Kurt