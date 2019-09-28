MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi
28.09.2019 - 23:34 | | AA

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

 

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Taşkısığı Mahallesi'ndeki Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında bulunan askerlerin öğlenden sonra bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri ilettikleri belirtildi.

Kışlaya gerekli personel takviyesi yapılarak ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, müşahedeyi gerektirenlerin uygun alanda takip altına alındığı, durumu iyi olanların tedavilerinin ardından birliklerine gönderildiği kaydedildi.

Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkiklerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, 73'ü müşahede altına alınmış, 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yine olaylar birbirini kovalıyor

Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yine olaylar birbirini kovalıyor

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı... Eylül; Selin-Demir aşkını sabote edecek

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı... Eylül; Selin-Demir aşkını sabote edecek

Sıradaki Haber