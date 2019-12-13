Sakarya’nın turizmdeki tanıtım yüzü: Tuna Tan

Yaptığı yatırımlarla Sakarya’nın gelişmesine, kalkınmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Tuna Tan, 1965 yılında Sakarya Turgutlu’da 70 m2’lik Kamyoncular lokantası kiralayarak mesleğe başlayan babası İlhan Tan’ın 2’nci kuşak temsilcisi olarak yaptığı atılım ve yatırımlarla 70.000 m2’lik kendilerine ait işletmeler zincirine dönüştürdü. 1990 yılında 10 kişi ile başladığı restoran işinde 300 çalışana, Sakarya kabağının 30 çeşit inovasyonu ve patentli, marka tescilli üretimi ile Türkiye’de ilk olma özelliğine, pompacılık yaparak başladığı akaryakıt işinde ve restoran ile inovasyon dallarında 7 Türkiye birinciliği ile 100’ü aşkın ödül kazandı. Ulusal fuarlarda Sakarya’yı ve Uluslararası yarışmalarda da Türkiye’yi temsil etti. Tuna Tan, üçüncü kuşak oğlu Burak ve kızı Betül ile Sakarya’nın gelişmesine kalkınmasına ve tanıtılması amacıyla çalışmalarına büyük heyecan ve şevkle devam ediyor.



Türkiye’nin en iddialısı



1960 yılında Sakarya’nın Alifuatpaşa kasabasında dünyaya gelen Tuna Tan, 1976 yılında babasının yanında pompacılık yapmaya başladı. Askerlik dönüşü oto lastik bayiliği açtı. 1990 yılında tesisteki lokanta işletmelerindeki sıkıntılar nedeniyle boşta kaldı. 10 çalışanı ve 80 kişilik lokantayı kendi işletmeye başlayan Tan’ın bu kararı aynı zamanda bugünlere gelişinin başlangıcı oldu. 1997 yılında aileye ait ikinci tesisi kurdu. Deprem sonrası yıkılan şehir merkezine hizmet amacıyla 2000 kişilik yazlık düğün salonunu Geyve’de açtı.



2003 yılında şehrin canlanması ve hizmeti halkın ayağına götürme amacıyla, deprem sonrasının ilk kurumsal mimari binası olan 3000 m2’lik Serdivan Tesisleri’ni açtı.Yöresel mutfağı ve hizmetiyle tüm devlet protokolünün, sanatçıların, toplantıların, düğünlerin ve dışarıdan gelen konukların prestij markası oldu. 2006 yılında babasının 70 m2 kiralık olarak tuttuğu lokanta bölgesinde 20 dönüm arazi üzerinde 3000 m2’lik Türkiye’nin en iddialı yol boyu tesislerini açtı ve Türkiye Şampiyonu oldu.



Duayen olarak görülüyor



Sakarya’ya gelenlerin veya dışarıya hediye götürmek isteyenlerin yerel bir hediyesi olmadığını tespit eden Tan, Sakarya kabağının inovasyonuna başladı. Başında bizzat kendisi olmak üzere 30’u aşkın ürün geliştirildi. Üretim için imalathathanelerini kurdu. Satış noktaları içinde ‘Sakarya Kabak Dünyası’ adı altında beş adet mağaza açtı. İstanbul, Ankara, İzmir illerindeki fuarlarda Sakarya’yı temsil etti. Kazandıkları birincilikler dolayısıyla Newyork, Dubai, Sidney’de Türkiye’yi temsil etti. Tüm yatırımlarını Sakarya’ya yapan Tuna Tan, enerjisini ailesiyle birlikte bu şehre harcadı. Tan kendi ismini alan grup içinde oğlu Burak, kızı Betül, damadı Mutlu, yeğenleri ve temelden yetişen çalışanlarıyla Akaryakıt ve Dinlenme tesisleri sektöründe şampiyon, Sakarya’nın güçlü bir markası ve aynı zamanda bir duayen olarak görülüyor. Tunatan Grup bu amaç doğrultusunda Sakarya’ya yatırımlarına hizmetlerine ve şehrin tanıtımına aynı kararlılıkla devam etmektedir.