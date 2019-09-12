Salça ateşi 4 katlı binayı yaktı

Yangın, öğle saatlerinde Altuntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Yurtbaş'a ait 4 katlı binanın bahçesinde aile fertleri sabah saatlerinde salça kaynatmak için ateş yaktı. Salça yapımının ardından tamamen söndürülmeyen ateş, otların tutuşmasına yol açtı. Yangın, daha sonra binaya sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrola altına alınarak söndürüldü. Binanın 3 katında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.