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12.09.2019 - 16:08

Salça ateşi 4 katlı binayı yaktı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, salça yapımı için bahçede yakılan ateş, 4 katlı binada yangına yol açtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Salça ateşi 4 katlı binayı yaktı

Yangın, öğle saatlerinde Altuntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Yurtbaş'a ait 4 katlı binanın bahçesinde aile fertleri sabah saatlerinde salça kaynatmak için ateş yaktı. Salça yapımının ardından tamamen söndürülmeyen ateş, otların tutuşmasına yol açtı. Yangın, daha sonra binaya sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrola altına alınarak söndürüldü. Binanın 3 katında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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